Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...
Sinemalarda gişe rekoru kıran Müslüm filmi bu akşam yine izleyicisi ile buluşacak. Müslüm filmi bugün TV8 ekranlarında olacak. Müslüm filmi saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.
Müslüm filmi ekranlara damga vurdu. İzleyenler Müslüm Gürses hayatı hakkında oldukça fazla şeyi merak ediyor. Vizyona girdiği zaman çok ses getiren film, TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmin oyuncuları arasında Taner Ölmez'de bulunuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi.
MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM
Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.