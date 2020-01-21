Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

Sinemalarda gişe rekoru kıran Müslüm filmi bu akşam yine izleyicisi ile buluşacak. Müslüm filmi bugün TV8 ekranlarında olacak. Müslüm filmi saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.



21.01.2020 18:07 - Son Güncelleme: 21.01.2020 18:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





