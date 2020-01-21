Büyük aşklar nefretle başlar! Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un inanılmaz tanışma olayı!

Müslüm Gürses, sanatındaki zarafeti özel hayatına da yansıtabilen nadir insanlardan... Sadece şarkıları değil, Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yılı devirmiş büyük aşkları da efsanevi. Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu. Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi ve birçok hayranı vardı. İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma hikayesi...