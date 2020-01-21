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  • 21.01.2020 18:18
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:19

'de eski koca dehşeti! Boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde katletti

'de Nihat Ç. bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi 'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Eski koca dehşeti! Çocuklarının gözleri önünde...

'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi 'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı.

Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Ergin, doktorların tüm müdahasine rağmen hayatını kaybetti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı. Nihat Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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