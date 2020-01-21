Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şaşkına döndü! Müslüm filminde şöhrete kavuşan Şahin Kendirci kimdir?
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şoke oldu. Kendisi de bir yarışma ile ünlenen Kendirci, kardeşini katıldığı ses yarışmasında yalnız bırakmadı. Zeliha Kendirci'nin Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu öğrenenler şoke oldu. Abisi gibi müzik konusunda yetenekli olan Zeliha Kendirci kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. İşte Müslüm filminin genç yıldızı Şahin Kendirci'nin kardeşi ve diğer ünlü isimlerin akrabaları... Şahin Kendirci, son günlerin aranan isimleri arasında yer alıyor. Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi.
Müslüm filminde usta sanatçı Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin kardeşi bir ses yarışmasına katıldı.Yarışmada Zeliha Kendirci'nin genç oyuncu Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu öğrenenler şoke oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci katıldığı yarışma programının ardından popülerlik kazandı. Abisi de kendisi gibi bir yarışma programıyla ünlenen genç kız sesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Zeliha Kendirci'nin abisi Şahin Kendirci'ye olan benzerliği ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte herkesin konuştuğu Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci…