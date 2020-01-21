Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şaşkına döndü! Müslüm filminde şöhrete kavuşan Şahin Kendirci kimdir?

Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şoke oldu. Kendisi de bir yarışma ile ünlenen Kendirci, kardeşini katıldığı ses yarışmasında yalnız bırakmadı. Zeliha Kendirci'nin Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu öğrenenler şoke oldu. Abisi gibi müzik konusunda yetenekli olan Zeliha Kendirci kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. İşte Müslüm filminin genç yıldızı Şahin Kendirci'nin kardeşi ve diğer ünlü isimlerin akrabaları... Şahin Kendirci, son günlerin aranan isimleri arasında yer alıyor. Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi.

21.01.2020 18:41 - Son Güncelleme: 21.01.2020 18:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





