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" yasaklansın" diyen 'e 'dan çağrı

Dr. , " yasaklansın" dedi. Kahvaltısıyla ünlenen 'dan 'de yaşayan ünlü hekime davet geldi: Hocamızı kentimize bekliyoruz. Otlu peynirimizden, balımızdan yesin. Biraz kendine gelsin!

Kah'Van'tıya
Dr. , " yasaklansın" dedi. Kahvaltısıyla ünlenen 'dan 'de yaşayan ünlü hekime davet geldi: Hocamızı kentimize bekliyoruz. Otlu peynirimizden, balımızdan yesin. Biraz kendine gelsin!





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