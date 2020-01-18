Dr. Mehmet Öz, "Kahvaltı yasaklansın" dedi. Kahvaltısıyla ünlenen Van'dan ABD'de yaşayan ünlü hekime davet geldi: Hocamızı kentimize bekliyoruz. Otlu peynirimizden, balımızdan yesin. Biraz kendine gelsin!
Dr. Mehmet Öz, "Kahvaltı yasaklansın" dedi. Kahvaltısıyla ünlenen Van'dan ABD'de yaşayan ünlü hekime davet geldi: Hocamızı kentimize bekliyoruz. Otlu peynirimizden, balımızdan yesin. Biraz kendine gelsin!
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