Son dakika haberine göre bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, bu akşam hayata gözlerini yumdu. 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa'da doğdu. Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. 17 Ocak 2020 tarihinde GATA'da vefat etmiştir. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur.

Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

2010'da siyasi yaşamına nokta koydu.

Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.