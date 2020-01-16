

ABD'de yaşayan Öz, 5 yıl önceki sözünü unuttu! Kahvaltıyı topa tuttu! Vatandaş, fena bozuldu. Dr. Öz somunlu, çaylı, zeytinli ve peynirli öfkeyi duydu.







Çark edip kendini savundu: Kahvaltı yapmayın demiyorum. 7'de uyanıyorsanız 11'de yiyin.

Türkler kahvaltısız nasıl durur?Öz'e kesinlikle katılmıyorum.Yıllardır kahvaltı yapmıyorum.