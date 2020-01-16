ABD'de yaşayan Öz, 5 yıl önceki sözünü unuttu! Kahvaltıyı topa tuttu! Vatandaş, fena bozuldu. Dr. Öz somunlu, çaylı, zeytinli ve peynirli öfkeyi duydu.
Çark edip kendini savundu: Kahvaltı yapmayın demiyorum. 7'de uyanıyorsanız 11'de yiyin.
Tülin Şahin: Türkler kahvaltısız nasıl durur?
Bade İşçil: Öz'e kesinlikle katılmıyorum.
Özge Ulusoy: Yıllardır kahvaltı yapmıyorum.
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