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Dr. , “Kahvaltı yasaklansın” dedi, tepki gelince çark etti: Yanlış anlaşıldım!

'de yaşayan Öz, 5 yıl önceki sözünü unuttu! Kahvaltıyı topa tuttu! Vatandaş, fena bozuldu.  Dr. Öz somunlu, çaylı, zeytinli ve peynirli öfkeyi duydu. Çark edip kendini savundu: Kahvaltı yapmayın demiyorum. 7'de uyanıyorsanız 11'de yiyin.


'de yaşayan Öz, 5 yıl önceki sözünü unuttu! Kahvaltıyı topa tuttu! Vatandaş, fena bozuldu. Dr. Öz somunlu, çaylı, zeytinli ve peynirli öfkeyi duydu.



Çark edip kendini savundu: Kahvaltı yapmayın demiyorum. 7'de uyanıyorsanız 11'de yiyin.



Tülin Şahin: Türkler kahvaltısız nasıl durur?

Bade İşçil: Öz'e kesinlikle katılmıyorum.

Özge Ulusoy: Yıllardır kahvaltı yapmıyorum.


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