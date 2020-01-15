Prof. Dr. Mehmet Öz, dünyanın tanıdığı bir isim. Hatta gururumuz. Ancak son açıklaması, onun da artık gündem olmak için saçmaladığının belgesi oldu. TMC dergisine konuşan Dr. Öz, "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" dedi.
Peki aynı Öz, 4 yıl önce ne söylemişti: Kahvaltı günün en önemli öğünü. Doğru bir kahvaltı ile çok daha enerjik olabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra egzersiz de önemli...
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Sayın Öz, demek siz kahvaltıdan hiç anlamıyormuşsunuz.
Her uzman, kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Sen de dikkat çekmek için ters dönüyorsun.
Mehmet Öz de reklam peşinde, anlaşıldı.
Şaşırttınız sayın Mehmet Öz. Ayrıca hiç inandırıcı değilsiniz artık.
Kahvaltı yaşadığın ülkede olmadığı için mi bu çıkışın Mehmet Öz. Kahvaltısız yaşamak çok zordur. Bu çıkışın arka planı ne acaba?
Nasıl yani. Şaka mısın sen sayın Mehmet Öz?
Peki aynı Öz, 4 yıl önce ne söylemişti: Kahvaltı günün en önemli öğünü. Doğru bir kahvaltı ile çok daha enerjik olabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra egzersiz de önemli...
İŞTE TEPKİ TWEETLERİ...
Sayın Öz, demek siz kahvaltıdan hiç anlamıyormuşsunuz.
Her uzman, kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Sen de dikkat çekmek için ters dönüyorsun.
Mehmet Öz de reklam peşinde, anlaşıldı.
Şaşırttınız sayın Mehmet Öz. Ayrıca hiç inandırıcı değilsiniz artık.
Kahvaltı yaşadığın ülkede olmadığı için mi bu çıkışın Mehmet Öz. Kahvaltısız yaşamak çok zordur. Bu çıkışın arka planı ne acaba?
Nasıl yani. Şaka mısın sen sayın Mehmet Öz?
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