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  • 18.01.2020 06:49
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 06:58

Son dakika: Keşan’da feci ! İki araç çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde meydana gelen da iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi iki kişi ise yaralandı.

Kaza dün akşam 22:30 sıralarında Keşan Orman Fidanlığı önünde meydana geldi. Keşan - Gelibolu Karayolu'nda Dörtyol Kavşağı istikametinde iki araç çarpıştı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi ise yaralandı.

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