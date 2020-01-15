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  • 15.01.2020 20:30
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 20:43

’ten “sosyal medya” açıklaması: Instagram’dan başka hesabım yok

atv ekranlarından yayınlanan "Kim Milyoner Olma İster?" yarışmasıyla Türk halkının gönlünde taht kuran , kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter üzerinden yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını ve Instagram hesabından başka sosyal medya hesabı olmadığını ifade etti.

Ümmü Gülsüm Genç’ten “sosyal medya” açıklaması

atv ekranlarından yayınlanan "Kim Milyoner Olma İster?" yarışmasına cumartesi akşamı konuk olan , azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi konuşma engelli Ümmü Gülsüm, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile yazışarak anlaşmıştı. Daha sonra Başkan Erdoğan da, Instagram hesabı üzerinden Ümmü Gülsüm Genç ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN RAHATSIZ
Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi.

"ummuglsmgnc" kullanıcı adı ile Instagram hesabı bulunan Genç, Instagram üzerinden yayınladığı mesajında "Bu benim tek sosyal medya hesabımdır. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara itibar etmeyiniz… twitter da paylaşım yapan hesap bana ait değildir!!!"

TWITTER'DA ADINA HESAP AÇTILAR
Twitter'da Ümmü Gülsüm Genç adına sahte hesap açıldı.

Sahte hesap ile mağduriyet oluşturulmaması adına açıklama yapan Genç, o hesabın kendisine ait olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE ONU KONUŞTU
Konuşma yetisini kaybeden bir yarışmacı için format değiştirildi ve sorular yazı tahtası üzerinden cevaplandı. Hayata karşı duruşuyla ekran başındakileri kendine hayran bırakan Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.

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