Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Başkan Aydoğdu, komisyonda bugüne kadar 40'tan fazla kişiyi dinlediklerini belirterek komisyonunun bitiş tarihinin 26 Ocak'tan 26 Şubat'a kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiğini belirtti.