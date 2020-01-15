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  • 15.01.2020 20:47
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 20:49

davasında flaş gelişme! Polis amiri , Meclis komisyonuna bilgi verdi

Vatan'ın ölümünün araştırılması için kurulan 'nda bilgi veren Teknik Takip ve İşletme Büro Amiri , ölü muayene tutanağını göstererek "Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rabia Naz davasında flaş gelişme!

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Başkan Aydoğdu, komisyonda bugüne kadar 40'tan fazla kişiyi dinlediklerini belirterek komisyonunun bitiş tarihinin 26 Ocak'tan 26 Şubat'a kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiğini belirtti.

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