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Gönüllerin ''i Ümmü Gülsüm Genç'e 5 kıtadaki 55 ülkeden tebrik geldi

ATV’nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Olmak ister’de 125 bin liralık ödülle Ümmü Gülsüm Genç’e 55 ülkeden tebrik mesajı geldi. Konuşamadığı için cevapları tahtaya yazan genç kadın, ünlü olmanın şaşkınlığını yaşıyor...

Kim Olmak İster yarışmasına cumartesi akşamı konuk olan Ümmü Gülsüm Genç, azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmaya 'den katılan çevre mühendisi konuşma engelli Ümmü Gülsüm, sunucu ile yazışarak anlaşmıştı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalıktan sonra konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm, 250 bin TL'lik soruda, elindeki tahtaya 'Bazen yetinmek gerekir' yazarak çekilmiş ve 125 bin lira kazanmıştı.




2 gündür sosyal medyada tebrik mesajları alan Ümmü Gülsüm'e 5 kıta 55 ülkeden tebrik mesajları yağdı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile bir araya geldi.



Ümmü'nün Artvin'i çok güzel temsil ettiğini vurgulayan Vali Doruk, "Milletimiz için çok güzel bir model oldu. Bu açıdan da bize umut ışığı verdi" dedi.



GURUR DUYDUK
Eren Yıldız (): Helal olsun Ümmü kardeşim. Gurur duyduk.

Hakan Koçak (): Ailemde de konuşamayan var. Ailemizden oldun.

Nalan Turan (): Hakikaten çok gerçeksin. Doğalsın. Herkese ders verdin.

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