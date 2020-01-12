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Kim Olmak ’de bir ilk yaşandı! Soruları yazarak cevapladı, 125 bin lira kazandı...

Kim Olmak ’de bir ilk yaşandı. 'den yarışmaya katılan engelli (27), doğru cevapladı. 125 bin lirayı kazandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden , aldığı parayı eğitimine harcayacağını kartonlarla yazarak anlattı.

Artvin'den yarışmaya katılan engelli Ümmü Gülsüm Genç (27), doğru cevapladı. 125 bin lirayı kazandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden genç kız, aldığı parayı eğitimine harcayacağını kartonlarla yazarak anlattı. Çevre Mühendisliği'ni bitiren Genç, yarışmada sessiz bir zafere imza attı.

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