Artvin'den yarışmaya katılan engelli Ümmü Gülsüm Genç (27), 10 soruyu doğru cevapladı. 125 bin lirayı kazandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden genç kız, aldığı parayı ikiz kardeşlerinin eğitimine harcayacağını kartonlarla yazarak anlattı. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Genç, yarışmada sessiz bir zafere imza attı.
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