Ümmü Gülsüm Genç Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı, hem 125 bin TL kazandı hem de milyonların kalbini

Türkiye, önceki akşam atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e kilitlendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya katılan Artvinli Ümmü Gülsüm Genç (27), sessiz zaferiyle yüreklere işledi. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşamayan ancak duyabilen Ümmü Gülsüm, sorulara yazı tahtasıyla yanıt verdi. Ancak 250 bin liralık sorunun cevabını bilemedi. Bunun üzerine yazı tahtasına 'Bazen yetinmek gerekir' yazarak yarışmadan çekildi. Kazandığı 125 bin liralık ödülü ikiz kardeşlerinin eğitimi için harcayacağını söyledi.
Gülen yüzü ve enerjisiyle herkesi ekrana bağlayan genç kıza sosyal medyadan şu destek mesajları geldi:
Sözüm bittiği; azmin ve inancın kazandığı yerdeyiz Yeter ki kalpler engelli olmasın. Zira insanı insan yapan kolu bacağı değil kalbidir. Helal olsun güzel kalpli insan.
Konuşma engellisin, ancak gülüşünle, gülümsemenle tüm ülkeye umut oldun. Hepimizi duygulandırdın.
Ümmü Gülsüm, engellerin nasıl aşılabileceğini herkese gösteriyor.
Dün gece dili sessiz ama yüreği çağlayan gibi akan bu kızımız tüm Türkiye'yi, içten gülümsemesi ile ekrana kilitledi ve üç kelime ile insanlara hayat dersi verdi: Bazen yetinmek gerekir.
İçimizden biri Ümmü Gülsüm. Güzel insan, iyi ki varsın. Sessizliğin, katı kalpleri yumuşattı.
Engeller bedende değil, yürektedir.
Her şeyi anlayacak ve anlatacak tek dil; sessizliktir.
Tüm gönülleri fethettin.
Ümmü Gülsüm, yazı tahtasına "Bazen yetinmek gerekir" yazıp, yarışmadan çekildi.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Ümmü Gülsüm Genç'i arayıp tebriklerini iletti. Ümmü Gülsüm ve ailesini Ankara'ya davet etti. Genç kız, Erdoğan'ın sorularına kağıda yazarak cevap verdi.
Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Ümmü Gülsüm, kamu kurumunda çalışıyor.
MEMLEKETİ GURUR DUYUYOR
Yarışmaya damga vuran Ümmü Gülsüm'e memleketi Artvin'den de destek geldi. Esnaf Adem Kısa ise "Kızımızla Türkiye ve Artvin gurur duydu" diye konuştu.
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