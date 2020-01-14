Can Ataklı'dan Ümmü Gülsüm için utanç verici sözler!

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına cumartesi akşamı konuk olan Ümmü Gülsüm Genç, azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 4 yaşında geçirdiği bir hastalık sonucunda konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç, bilgi birikimi ve güleryüzü ile milyonları kendisine hayran bıraktı.

Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç, geceye damga vurdu. Kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılamak için katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 125 bin lira ödül kazanan Ümmü Gülsüm, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

İzleyicilerden 'Hiçbir engel bu gülüşle baş edemez', 'İçimizi ısıtan güzel gülüşlü kadın' yorumları yağdı. Ümmü Gülsüm Genç, Atv'nin sosyal medya hesabında da rekor beğeni aldı.