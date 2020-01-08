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Fırtına kabusu! 'da şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı felç etti

’da dün sabah başlayan ve geceden bu yana etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve fırtına, hayatı felç etti. Yüzlerce çatı uçtu, ağaçlar devrildi, kilometrelerce trafik oluştu.


Deniz ulaşımının zaman zaman durma noktasına geldiği kentte hava trafiğinde de sıkıntı yaşandı. seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.




Yaklaşık 8 saat havalimanında sorun yaşandı. Şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken; 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü.



Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken, 8 araç da hasar gördü. En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s olarak ölçüldü.



trafiği de durma noktasına geldi. Devrilen ağaçlara ve uçan çatılara zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle eve ulaşım süresi 2 saat 30 dakikayı buldu.

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