

Deniz ulaşımının zaman zaman durma noktasına geldiği kentte hava trafiğinde de sıkıntı yaşandı. Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Yaklaşık 8 saat havalimanında sorun yaşandı. Şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken; 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü.Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken, 8 araç da hasar gördü. En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s olarak ölçüldü. İstanbul trafiği de durma noktasına geldi. Devrilen ağaçlara ve uçan çatılara zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle eve ulaşım süresi 2 saat 30 dakikayı buldu.