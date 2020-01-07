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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 23:26

Son dakika: ve yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

Son dakika haberine göre İstanbul () ve Bursa Deniz Otobüsleri(), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

Deniz ulaşımına fırtına engeli!

İstanbul () ve Bursa Deniz Otobüsleri(), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle:

İDO
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO
-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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