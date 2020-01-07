Ülkemizin birçok ilinde kar yağışları etkisini gösterirken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Peki, Eskişehir, Bilecik ve Bolu'da yarın okullar tatil mi?

ESKİŞEHİR, BİLECİK VE BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir, Bilecik ve Bolu'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.