Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

İŞTE YOLCULARIN TAHLİYE EDİLME ANI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uçaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

11.20'YE KADAR UÇUŞLAR KAPATILDI

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 15:00'e kadar uçuşlara kapatıldı.

HAVALİMANINA İNEMEYEN UÇAKLARIN LİSTESİ

09.10 Ankara, 09.20 Antalya, 09.20 Konya, 09.40 Adana, 09.45 Ankara, 09.45 Kayseri, 09.50 Trabzon, 10.05 Antalya, 10.05 Ankara, 10.10 Nevşehir.

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN SEFERLER

İÇ HAT GİDİŞ

– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)

– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)

– Pegasus: İzmir (16.55)

DIŞ HAT GELİŞ

– THY: Meşhed (06.35)

– Mahan Air: Tahran (09.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)

– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ

– Mahan Air: Tahran (11.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)

– Libyan Wings: Mitiga (14.25)

THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: SAAT 15:00'E KADAR SABİHA GÖKÇEN'E UÇUŞ YOK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

Bilal Ekşi, şu duyuruyu yaptı:

''Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.''

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.