Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2020 Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Hac kura çekimi için geri sayım başladı. 2020 Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek. Hacı adaylarının merakla beklediği kura takvimi belli oldu. Peki, Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2020 Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlamak isteyen Müslümanlar, 2020 hac kuraları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Hac kura takvimi ve kesin kayıt tarihleri belirlendi. Peki, Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2020 Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar... HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak. HABERİN DEVAMI

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