Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 ilçede 31 adrese baskın

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi muhtemel eylem faaliyetlerinin engellenebilmesine yönelik terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için gece 02.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

8 İLÇEDE 31 ADRESE BASKIN

Polisin Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.