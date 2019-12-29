Bugünkü
Takvim

11 DEAŞ’lı yakalandı

Balıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor...

11 DEAŞ’lı yakalandı
Balıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri11 DEAŞ’lı yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri