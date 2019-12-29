Balıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor...
- Güncel
- 29.12.2019
- Gazete
11 DEAŞ’lı yakalandı
Balıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor...
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