Bakan Soylu açıkladı! 778 yabancı terörist sınır dişi edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni nasıl bulduğuna ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, programa katılamadığını belirterek, "Gönlümüz, aklımız o günün ortaya çıkaracağı enerjideydi. Tabii mükemmel, muhteşem, hayallerimiz... Çok uzun yıllardır Türkiye'nin ertelemek zorunda kaldığı ve gücünü yakaladığında da ertelemediği, milletimizle buluşturduğu bir hayal." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin Otomobili"nin İçişleri Bakanlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Çünkü hem İçişleri Bakanlığı hem de polis ve jandarma olarak bu konularda en çok alıcılardan bir tanesiyiz." diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra "Türkiye'nin Otomobili"nin jandarma ve emniyetin logolarının giydirilmiş versiyonlarını yayında göstererek, "Almak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Otomobili"ne yönelik eleştirilere ilişkin görüşü sorulan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Milletimizin bundan çok mutlu olduğu aşikar. Bundan mutlu olunmaz mı? Bundan mutlu olunur. Tabii CHP'deki arkadaşımızın yaklaşımı, zannediyorum kalıtımsal bir şey. Bu, doğru bir şey değil. Bunu dönüştürmek lazım. Biz, iyide, güzelde, doğruda rekabet etmeliyiz. CHP yöneticilerine bizim tavsiyemiz; 'Biz çok daha iyiyi yapacağızı, biz daha kısa zamanda yapacağızı, daha az maliyetle daha güzelini yapacağızı, daha çok ihraç edeceğizi' önermeleridir. Yeni dünya bu.

Sezai Temelli'ye söyleyeceğim bir tek şey var. O, 'pil' deyince, el yapımı patlayıcı, C4 ile ilgili yapılan patlayıcıdan anlar. Bu, elektrikli, pilli arabalardan anlamaz. Onun alanı da değil. Onun için onlarla öyle bir tartışmayı yapmanın çok büyük bir anlamı yoktur. Onların hangi alanlarda ihtisas gösterdiği apaçık ortada."

"NARKO TERÖR KAPSAMINDA BU YIL 43 MİLYON KÖK KENEVİR YAKALADIK"

Bakan Soylu, Türkiye'deki teknolojik dönüşüm nasıl bir fark yarattığına ilişkin soru üzerine, teknolojik dönüşümün devletin verimliliğine katkısı olduğunu belirtti.

Özel sektörün çok güçlü katma değer ürettiğini, verimliliğinin çok yüksek olduğunu, müşteri memnuniyeti denilen süreci de özel sektörün çok iyi yönettiğini, en ufak bir tıkanıklıkla karşı karşıya kaldığında tedbir aldığını ifade eden Soylu, "Ama devletler çok daha ağır yapılardır. O zaman şöyle bir problem ile karşı karşıyayız; özel sektör bu kadar sıçrar, bu kadar iyi bir noktaya gider, devlet o ağır ve hantal yapısını devam ettirirse, sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyetini sağlayamazsa, bu sefer devlet itibar kaybeder. Belki de 21. yüzyılın temel problemlerinden biri buydu. Devletler de çok atik bir şekilde bilişimden istifade eden, bütün su süreçleri iyi yönetebilen bir anlayışı ortaya koydular ve koymaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Bir günde 204 bin kimlik, pasaport ve ehliyet vererek nüfus idaresinde rekor kırdıklarını anlatan Soylu, bu belgelerin 2,5 günde vatandaşın evine ulaştırıldığını söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin imkanlarının çok geliştiğini ifade ederek, "Bu yıl 31 bin saat İHA ve SİHA'larımız uçmuş. Bu, sadece İçişleri Bakanlığına bağlı 49 İHA VE SİHA. Burada, terör örgütlerine karşı veya karşı karşıya kaldığımız güvenlik risklerine karşı mukayeseli bir üstünlük sağlıyoruz. İHA ve SİHA'ların bize sağladığı üstünlük, saha hakimiyetidir ve alan hakimiyetidir, terör örgütünün hareketsizliğini sağlamasıdır. En önemlisi İHA ve SİHA'lar ile yaptığımız hiçbir operasyonda bugüne kadar şehit vermedik. Bunlar bizi hem içeride ve hem dışarıda çok önemli bir güce sevk ediyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin, "Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik." dedi.

Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladıklarını anlatan Soylu, bunun piyasa değerinin 15 milyar lira olduğunu belirtti.

"AVRUPA VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF HALİNE GETİRİYORLAR "

Bakan Soylu, narkotik, kaçakçılık ve insan ticaretini terör örgütlerinin finansal ayağı görmek gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Narkotikte etkin bir sonuç oldu bu sene. Biz, uzun yıllardan beri AB raporları içinde bunun PKK tarafından yapıldığını ifade ettirmek istiyorduk. Hep, Türkiye'nin tezlerine vurgu yapılarak bir sonuç oluşturuldu. İlk kez AB, PKK'nın bu narko terör operasyonlarının ve uyuşturucu şebekelerinin bizatihi yöneticisi olduğunu, Avrupa'da önemli bu konuda bir çember oluşturduğunu çok net ifadelerle ortaya koydu. Çünkü onların da canı yanmaya başladı.

Hem Avrupa'dan ticareti alıp özellikle Körfez ülkelerine kimyasal ve sentetik uyuşturucu götürmeye çalışıyorlar hem de doğudan alıp, Avrupa ve Türkiye'yi hedef haline getirerek afyon, esrar, eroin üzerinden bir üretim ortaya koymaya çalışıyorlar. 2015-2016'da uyuşturucuya bağlı ölümler 500'dü. 2017'de bütün dünyada birden arttı. Ciddi bir çalışma içine girdik 940'lardan 657'ye düştü bu sayı. Bu yıl da geçen yılın aynı aylarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 40 daha aşağıdayız. Bizim bu açıdan ciddi bir mücadelemiz söz konusu. Özellikle terör örgütlerinin oluşturduğu narko terörden başlayan finans operasyonlarını ciddi şekilde gerçekleştiriyoruz."

"YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 500-550"

PKK'ya katılımın sürüp sürmediğine ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, Türkiye'de yurt içi terörist sayısının 500-550 olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, terör örgütüne katılımda 2012-2014 yılları arasında yükseliş olduğunu belirterek, "5 bin 558 rakamına kadar katılım geliyor. Ne zaman geliyor? Çözüm sürecini istismar edip 'Silahları bırakacağız' diye dünyaya, Türkiye'ye teminat verdikten sonra tam tersi arkadan dolanıp, terör örgütünü kuvvetlendirmeye çalışan bir anlayış ortaya koyuyorlar. 5 bin 558, 3 bin 884, 713... Ne zaman bu azalış? Çukur, barikat olaylarından sonra yani Türkiye yeni bir güvenlik konseptine döndükten sonra artı 15 Temmuz'dan sonra. Hem 15 Temmuz hem de çukur, barikat olaylarından sonra Türkiye yeni bir güvenlik konseptine döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Türkiye içine gelen terörist sayısının 260 civarında olduğunu aktaran Soylu, "500-550 arasındaki teröristin hepsi bu yıl başında Türkiye'de yoktu. Her şeyi adım adım takip ediyoruz. En ufak bir iz bulalım yeter ki. Hakkari, Şırnak sınırı, bizim için büyük bir problemdir. Bu sınırları çizenler, Türkiye'nin başını belaya koymak için zamanında çizip, Türkiye'ye bırakmışlar." dedi.

Soylu, terör örgütünün bugün umudunun kesildiğini çünkü haberleşemediklerini, geçen sene ile bu sene arasındaki telsiz görüşmelerindeki oranın üçte bir olduğunu anlattı.

"BU YIL, AÇLIKTAN HEDER OLACAKLAR"

PKK terör örgütüne yönelik, "Bu yıl, açlıktan heder olacaklar. Çünkü hem barınak ve sığınaklarda çok iyi gıda malzemeleri ele geçirdik hem de şehir ve köylerle irtibatlarını kesebilmek için çok ciddi tedbirler aldık." diye konuşan Soylu, çözüm sürecine ilişkin soru üzerine, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin iki eli vardır. Bu ellerden biri demir yumruktur, diğeri de kadifedir. Devlet bu ikisini de bütün dünyada kullanır. Biz, son 25 yılda iki önemli iş yaptık. Bunlardan biri Kıbrıs'ta Annan Planı'dır. Türkiye ikinci önemli adımını da çözüm sürecinde atmıştır. Madem siz, silah bırakmayı kabul ediyorsunuz, evet biz sizin silah bırakmanızı gözetelim. Şimdi, bu süreç içinde devlet sabretmiştir hem de büyük ölçüde sabretmiştir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine gönderdik."