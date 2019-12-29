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  • 30.12.2019 07:44
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 07:44

: ’da u: 6 gözaltı

haberi... TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla 'da terör örgütü ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yapılan la yakalandı.

Adana’da şafak baskını!
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu 'lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskında yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

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