Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. 2020 yılbaşı için geri sayım başlarken, 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar açık olacak kurumları araştırmaya başladı. 1 Ocak'ın çarşamba gününe denk gelmesi ile birlikte banka, hastane, PTT gibi yerlerde işi olan vatandaşlar, bu kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak 2020 Çarşamba kargolar, noterler, hastaneler çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil olduğu için bankalar tatil olacak. Bankalarda işi olan vatandaşların 2 Ocak Perşembe gününü beklemeleri gerekiyor.

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