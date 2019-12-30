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  • 30.12.2019 13:05
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 13:05

1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak 2020 Çarşamba kargolar, noterler, hastaneler çalışıyor mu?

2020 yılbaşı tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, devlet dairelerinde işi olan milyonlarca vatandaş "1 Ocak Çarşamba bankalar açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak 2020 Çarşamba kargolar, noterler, hastaneler çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

1 Ocak bankalar açık mı?

Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. 2020 yılbaşı için geri sayım başlarken, 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar açık olacak kurumları araştırmaya başladı. 1 Ocak'ın çarşamba gününe denk gelmesi ile birlikte banka, hastane, PTT gibi yerlerde işi olan vatandaşlar, bu kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak 2020 Çarşamba kargolar, noterler, hastaneler çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil olduğu için bankalar tatil olacak. Bankalarda işi olan vatandaşların 2 Ocak Perşembe gününü beklemeleri gerekiyor.

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