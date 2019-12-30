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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 09:00

'da u! İl sorumlusu yakalandı

haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen şafak unda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Batman'da DEAŞ operasyonu! İl sorumlusu yakalandı

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen şafak unda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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