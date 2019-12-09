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  • 09.12.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 16:50

: 'daki ciler çarşısında

haberi... 'daki bir ciler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay 'daki bir ciler çarşısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı.

Onu takip eden saldırgan oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı.

Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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