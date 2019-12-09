Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Randevu nereden alınır? İşte ücretleri

Yeni yıl için geri sayım devam ederken gündemde yerini alan konulardan birisi de kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri oldu. Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerini yapmamış olan vatandaşlar arama motorlarında "Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için son gün zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce kimlik ve ehliyet değiştirme hakkındaki detayları vatandaşlara duyurmuştu. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? İşte yenileme işlemi hakkında bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.