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  • 09.12.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:49

Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Randevu nereden alınır? İşte ücretleri

2020 yılına az bir zaman kala kimlik, ehliyet ve pasaport yenileme işlemleri hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Henüz yenileme işlemini yapmamış olan milyonlarca vatandaş yapılacak işlemler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda Aralık ayında çok sorgulatılanların arasında "Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman?" sorusu yerini aldı. Peki, kimlik, pasaport ve su nereden alınır? İşte yenileme ücretleri...

Kimlik ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman?

Yeni yıl için geri sayım devam ederken gündemde yerini alan konulardan birisi de kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri oldu. Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerini yapmamış olan vatandaşlar arama motorlarında "Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için son gün zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce kimlik ve ehliyet değiştirme hakkındaki detayları vatandaşlara duyurmuştu. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? İşte yenileme işlemi hakkında bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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