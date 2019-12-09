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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:50

Son dakika: 'in katili intihar girişiminde bulundu

Son dakika haberine göre Ordu'da 'i evinin önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı , kaldığı cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin 'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren , tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

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