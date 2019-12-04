Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren'in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), annesi Gülfer Özdemir'in cenaze töreninde ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Kadın cinayetlerinin faili meçhul kaldığını, kızının katillerinin bulunmasını isteyen acılı anne, "Ben onsuz yaşayamam, ben de çocuğumun yanına gitmek istiyorum. Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi. Ben dayanamıyorum. Ben olsaydım o tabutlarda. Beni de çağır toprağın altında ben senin yanında dururum yavrum. Ben onsuz yaşayamam. Kızımın katillerini bulun, faili meçhul etmeyin. Katillerini bulun bana kızımın. Benim yavrum melekti, hiç düşmanı yoktu, düşmanımız yoktu." diyerek, gözyaşı döktü.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan kişi, emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısının kimliğini tespit etmek için yoğun bir çalışma yürüten polis ekipleri çok sayıda iş yerinin kamerasını inceliyor. Polisin soruşturması devam ediyor.