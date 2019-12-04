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  • 04.12.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 15:51

'te fabrika ı! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

'te bulunan bir halı fabrikasında çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, 13 işçinin dumandan etkilendiğini belirledi. 6 işçinin tedavisi olay yerinde yapıldı, 7 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasının atölye bölümünde çıktı. Alevler, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürülürken, 13 işçi dumandan etkilendi.

Kentin 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasının atölye bölümünde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Halı makinesinden fazla ısınması nedeniyle çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürülürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye görevlileri, soğutma çalışması başlatırken, sağlık ekibi de yangına müdahale sırasında 13 işçinin dumandan etkilendiğini belirledi. 6 işçiye ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 7 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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