Ceren Özdemir'in annesinden son isteği yürekleri dağladı!

Türkiye'nin yas tuttuğu Ceren Özdemir ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alarak ağır yaralanan talihsiz kız Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kazanamadı. Genç balerinin antrenmanın ardından annesinden son isteği yürekleri parçaladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON İSTEĞİ YÜREKLERİ DAĞLADI! CEREN ÖZDEMİR'İN KOMŞULARI KONUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ardından bu kez tüm Türkiye, 20 yaşındaki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e ağlıyor. Ceren Özdemir'in annesinden son isteği ise yürekleri dağladı.

"ANNESİNİ ARAYIP ÇORBA İSTEMİŞ"

Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi. Akrabası Güler Şanlı, "Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş" dedi.

Ceren Özdemir'in tanıdıkları ve komşuları da üniversite öğrencisi genç kızın hayat dolu olduğunu belirterek, üzüldüklerini ifade ettiler. Yakınları, katilin bir an önce bulunmasını temenni de etti.

Öte yandan dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir olayıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ekipler, katili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.