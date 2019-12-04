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  • 04.12.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:26

Son dakika: Balerin inde flaş gelişme

Son dakika haberine göre 'da dün akşam saatlerinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen balerin iyle ilgili soruşturmayı yürüten emniyet güçleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, bale dersi dönüşü evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı, hastaneye kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.

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