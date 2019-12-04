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  • 04.12.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 15:59

ne zaman? Kimlik değiştirme ücreti ne kadar ve randevu nasıl alınır?

2020 yılı için geri sayım başladı. Ehliyet ve kimliklerini henüz değiştirmemiş olan vatandaşlar yeni yılın yaklaşmasıyla beraber kimlik yenileme işlemleri hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yakın bir süreçte kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar ve son tarihler vatandaşlara duyurulmuştu. Peki, ne zaman? Kimlik değiştirme ücreti ne kadar ve randevu nasıl alınır?

Kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar şu sıralar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet değiştirme için son gün hakkında detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu kapsamda vatandaşların arama motorlarında merakla araştırdığı sorular arasında "Kimlik yenileme için son gün ne zaman?" sorusu bulunuyor. Peki, kimlik değiştirme ücreti ne kadar ve randevu nasıl alınır? İşte kimlik yenileme işlemi hakkında bilgiler...

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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