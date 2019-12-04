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  • 04.12.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 11:29

'in ablası katil zanlısını görmüş!

’nde okuyan 20 yaşındaki , oturduğu binada canice bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızın ablası, kardeşinin katil zanlısını pencereden gördüğünü söyledi. Bale kursundan dönen Ceren'in telefonla arayarak, anahtarı atmasını istediği abla, "Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi.

Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

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