21 Nisan-21 Mayıs Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar
Bu yılın en şanslı burçlarından biri de sizsiniz sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar... 1.5 yılda bir gerçekleşen Venüs retrosu sizin burcunuzu yönettiğinden önemli destekler görebileceksiniz. Nisan'dan Ağustos sonuna kadar.
13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında retrodan sebep eskiler sıkça gündeme gelebilir. Konfor alanınızı yeniden düzenleyeceğiniz, kalıcı sonuçlar elde edebileceğiniz, hasat zamanındasınız artık, sonuçları alıyor ve dönüşüm yaşıyorsunuz bu sene.
Maddi alanlarda yeni kariyer planları gündeminizde olacak. Kazançlar ve finans konularında hareketlilik ve değişim söz konusu olacak.
Nisan ve Temmuz aylarında adeta parlıyorsunuz. Aşk hayatınız ivme kazanıyor.
Estetik konularından da güzel dönüşümler alacağınız bir yıldasınız. Bir hayli dikkat çekeceksiniz.
Mars retrosu size ilişkileriniz ve evliliğiniz ile ilgili konularda biraz gözlemci olmanızı sağlayabilir. Ruhsal ihtiyaçlarınıza odaklanmakta, inzivaya çekilip meditasyon yaparak kendinizi güçlendirebilirsiniz...
Yeni kariyer hedefleri olan Boğaların, para konusunda da yüzleri gülecek.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI
YARIN: İKİZLER BURCU
Bu yılın en şanslı burçlarından biri de sizsiniz sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar... 1.5 yılda bir gerçekleşen Venüs retrosu sizin burcunuzu yönettiğinden önemli destekler görebileceksiniz. Nisan'dan Ağustos sonuna kadar.
13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında retrodan sebep eskiler sıkça gündeme gelebilir. Konfor alanınızı yeniden düzenleyeceğiniz, kalıcı sonuçlar elde edebileceğiniz, hasat zamanındasınız artık, sonuçları alıyor ve dönüşüm yaşıyorsunuz bu sene.
Maddi alanlarda yeni kariyer planları gündeminizde olacak. Kazançlar ve finans konularında hareketlilik ve değişim söz konusu olacak.
Nisan ve Temmuz aylarında adeta parlıyorsunuz. Aşk hayatınız ivme kazanıyor.
Estetik konularından da güzel dönüşümler alacağınız bir yıldasınız. Bir hayli dikkat çekeceksiniz.
Mars retrosu size ilişkileriniz ve evliliğiniz ile ilgili konularda biraz gözlemci olmanızı sağlayabilir. Ruhsal ihtiyaçlarınıza odaklanmakta, inzivaya çekilip meditasyon yaparak kendinizi güçlendirebilirsiniz...
Yeni kariyer hedefleri olan Boğaların, para konusunda da yüzleri gülecek.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI
YARIN: İKİZLER BURCU
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