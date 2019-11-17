Alman orduları hızla Balkanlar'a doğru gelirken, 1941 Ocak'ta Romanya da Mihver Devletler (Almanya, İtalya vd.) safına katıldığını açıklamıştı. Bu şartlar altında artık daha fazla Bükreş'te kalamayacak olan İngiltere'nin Romanya Elçisi George William Rendel (1889- 1979), Sofya üzerinden trenle saat 21 sularında İstanbul'a geldiğinde tarih 11 Mart 1941'di. Sofya'dan trene binerlerken biri büyük, diğeri küçük iki valiz sahipsiz kalır. Elçilik görevlileri birilerinin unuttuğunu düşünerek bu iki valizi de trene alır. Görevliler hiçbir şeyden şüphelenmeden valizleri tekrar kapar.
Sirkeci'ye geldiklerinde bir görevli büyük valizi alarak Pera Palas'a, diğeri de küçük valizi alarak Alp Otel'e gider. Büyük valizdeki bomba patlar. 7 kişi can verir, 21 kişi yaralanır. Diğer oteldeki görevli patlama sesine koşup, bomba patladığını anlayınca kendi odasına çıkardığı küçük valiz aklına gelir. Alp Otel'e gidip odasına çıkar. Valizi açar, polisi durumdan haberdar eder. İkinci bombayı etkisiz duruma getirir.
Bu cesur görevli, 36 yaşındaki Hava Ateşesi Stanley Embury'dir ve cesaretinden dolayı sonradan kendisine madalya verilmiştir. Bombalı valizler kimin işiydi? Almanlar, olayla bir ilgileri olmadığını söyleyecekti. Dostları Bulgaristan da aynı şeyi iddia ediyordu. İngilizler ise Bulgaristan'ı suçluyordu. Türk polisi bataryaların içinde TNT olduğunu anlamıştı ama şüpheli yoktu. Çok sonra yani savaş bittikten sonra bombalı valizlerin, Sofya'da trene binerlerken Gestapo (Alman Gizli Servisi) tarafından diğer valizlerin arasına bırakıldığı ortaya çıkacaktı. Kuşkusuz Gestapo yalnız değildi, Bulgar ajanlar da kendilerine yardımcı olmuştu.
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier de Beyoğlu sınırları içinde öldürüldü.
Sirkeci'ye geldiklerinde bir görevli büyük valizi alarak Pera Palas'a, diğeri de küçük valizi alarak Alp Otel'e gider. Büyük valizdeki bomba patlar. 7 kişi can verir, 21 kişi yaralanır. Diğer oteldeki görevli patlama sesine koşup, bomba patladığını anlayınca kendi odasına çıkardığı küçük valiz aklına gelir. Alp Otel'e gidip odasına çıkar. Valizi açar, polisi durumdan haberdar eder. İkinci bombayı etkisiz duruma getirir.
Bu cesur görevli, 36 yaşındaki Hava Ateşesi Stanley Embury'dir ve cesaretinden dolayı sonradan kendisine madalya verilmiştir. Bombalı valizler kimin işiydi? Almanlar, olayla bir ilgileri olmadığını söyleyecekti. Dostları Bulgaristan da aynı şeyi iddia ediyordu. İngilizler ise Bulgaristan'ı suçluyordu. Türk polisi bataryaların içinde TNT olduğunu anlamıştı ama şüpheli yoktu. Çok sonra yani savaş bittikten sonra bombalı valizlerin, Sofya'da trene binerlerken Gestapo (Alman Gizli Servisi) tarafından diğer valizlerin arasına bırakıldığı ortaya çıkacaktı. Kuşkusuz Gestapo yalnız değildi, Bulgar ajanlar da kendilerine yardımcı olmuştu.
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier de Beyoğlu sınırları içinde öldürüldü.
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