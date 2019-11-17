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Gizemli ajanda! Le Mesurier’in ölümü, ’ndaki eski istihbaratçı savaşlarını hatırlattı

’nda cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ’in ölümü, Beyoğlu’ndaki eski istihbaratçı savaşlarını hatırlattı.

Gizemli ajanda
Alman orduları hızla Balkanlar'a doğru gelirken, 1941 Ocak'ta Romanya da Mihver Devletler (, vd.) safına katıldığını açıklamıştı. Bu şartlar altında artık daha fazla Bükreş'te kalamayacak olan 'nin Romanya Elçisi George William Rendel (1889- 1979), Sofya üzerinden trenle saat 21 sularında 'a geldiğinde tarih 11 Mart 1941'di. Sofya'dan trene binerlerken biri büyük, diğeri küçük iki valiz sahipsiz kalır. Elçilik görevlileri birilerinin unuttuğunu düşünerek bu iki valizi de trene alır. Görevliler hiçbir şeyden şüphelenmeden valizleri tekrar kapar.



Sirkeci'ye geldiklerinde bir görevli büyük valizi alarak 'a, diğeri de küçük valizi alarak 'e gider. Büyük valizdeki bomba patlar. 7 kişi can verir, 21 kişi yaralanır. Diğer oteldeki görevli patlama sesine koşup, bomba patladığını anlayınca kendi odasına çıkardığı küçük valiz aklına gelir. Alp Otel'e gidip odasına çıkar. Valizi açar, polisi durumdan haberdar eder. İkinci bombayı etkisiz duruma getirir.



Bu cesur görevli, 36 yaşındaki Hava Ateşesi Stanley Embury'dir ve cesaretinden dolayı sonradan kendisine madalya verilmiştir. Bombalı valizler kimin işiydi? Almanlar, olayla bir ilgileri olmadığını söyleyecekti. Dostları da aynı şeyi iddia ediyordu. İngilizler ise Bulgaristan'ı suçluyordu. Türk polisi bataryaların içinde TNT olduğunu anlamıştı ama şüpheli yoktu. Çok sonra yani savaş bittikten sonra bombalı valizlerin, Sofya'da trene binerlerken Gestapo (Alman ) tarafından diğer valizlerin arasına bırakıldığı ortaya çıkacaktı. Kuşkusuz Gestapo yalnız değildi, Bulgar ajanlar da kendilerine yardımcı olmuştu.



İngiliz ajan de sınırları içinde öldürüldü.






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