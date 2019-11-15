yılın en şanslı burçlarından biriydiniz siz sevgili Yay burçları ve yükselen yaylar. İş imkanları, yeni ortaklıklar, yurt dışı ile bağlantılı ticari iş imkanları yakaladınız.Daha konforlu bir yaşam için fazla mesai harcadınız. Yemeiçme, sabah erken uyanma, gece yemek alışkanlığına son vermek, hafta sonu çalışmamak gibi yeni prensipler edindiniz. 2020'de sizi neler bekliyor?