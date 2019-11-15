YAY BURCU (23 Kasım-21 Aralık)
Bu yılın en şanslı burçlarından biriydiniz siz sevgili Yay burçları ve yükselen yaylar. İş imkanları, yeni ortaklıklar, yurt dışı ile bağlantılı ticari iş imkanları yakaladınız. Hayata pozitif bakış açınız sayesinde olayları hızlı bir şekilde kavrayıp çözümleyebildiniz. Daha konforlu bir yaşam için fazla mesai harcadınız. Yemeiçme, sabah erken uyanma, gece yemek alışkanlığına son vermek, hafta sonu çalışmamak gibi yeni prensipler edindiniz. 2020'de sizi neler bekliyor?
24 KASIM'DA...
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