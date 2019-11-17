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, 5 bin kilometre uzaklıktaki Zekeriya amcayı yalnız bırakmadı

çifti gemiyle Avrupa'ya gitti. Ancak 'de Zekeriya Zorlueroğlu, Portekiz'in başkenti Lizbon'da kalp krizi geçirdi. Doktorlar by-pass operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. Zorlueroğlu eşine, "Beni vatanıma götürün. Ölürsem de vatanımda ölürüm" dedi. Durumdan haberdar olan , 5 bin kilometre uzaklıktaki Zekeriya amcayı yalnız bırakmadı

Devlet baba
Adanalı Süreyya- Zekeriya Zorlueroğlu çifti gemiyle Avrupa'ya gitti. Ancak 'de Zekeriya Zorlueroğlu, Portekiz'in başkenti Lizbon'da kalp krizi geçirdi. Doktorlar by-pass operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi.



Zorlueroğlu eşine, "Beni vatanıma götürün. Ölürsem de vatanımda ölürüm" dedi. Durumdan haberdar olan , ambulans uçakla Zorlueroğlu'nu 'ya getirdi. Tedavi gören hasta, devlete teşekkür etti.

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