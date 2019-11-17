Adanalı Süreyya- Zekeriya Zorlueroğlu çifti gemiyle Avrupa'ya gitti. Ancak 17 Ekim'de Zekeriya Zorlueroğlu, Portekiz'in başkenti Lizbon'da kalp krizi geçirdi. Doktorlar by-pass operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi.
Zorlueroğlu eşine, "Beni vatanıma götürün. Ölürsem de vatanımda ölürüm" dedi. Durumdan haberdar olan Sağlık Bakanlığı, ambulans uçakla Zorlueroğlu'nu Adana'ya getirdi. Tedavi gören hasta, devlete teşekkür etti.
Zorlueroğlu eşine, "Beni vatanıma götürün. Ölürsem de vatanımda ölürüm" dedi. Durumdan haberdar olan Sağlık Bakanlığı, ambulans uçakla Zorlueroğlu'nu Adana'ya getirdi. Tedavi gören hasta, devlete teşekkür etti.
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