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Enerjik bir yıl! 'a 2020'de aşk görünüyor | 2020 burç yorumları

lar ve yükselen burcu Koç olanlar bol 'Retro'larla 2020 çok güçlü bir yıl olacak. Bu yıl özellikle toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, aile büyükleriniz ile ilgili konular, yuvanız, seyahatleriniz ile ilgili temalar gündeminizde yer alacak. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 burç yorumları...

Enerjik bir yıl
21 MART-22 NİSAN

Sevgili lar ve yükselen burcu Koç olanlar

6 tutulma, bol 'Retro'larla 2020 çok güçlü bir yıl olacak. Bu yıl özellikle toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, aile büyükleriniz ile ilgili konular, yuvanız, seyahatleriniz ile ilgili temalar gündeminizde yer alacak.

Öncelikle transiti yaklaşık 6 ay boyunca sizin burcunuzda gerçekleşecek. Bu demek ki, daha hırslı, kararlı, tutkulu bir hale gelip enerjiniz çok güçleniyor. Mücadele etme gücünüz ve libidonuz yükseliyor, liderlik yapmak için motivasyonunuz da artıyor. Biraz kavgacı ve saldırgan tavırlar sergileyebilirsiniz. Aman dikkat, hızlı ve dürtüsel hareketlerden kaçınalım.



13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında Venüs Retrosu... Söz konusu Venüs gezegeni deyince aklımıza ilk gelenler; aşk, ilişki, estetik, evlilik, sevgi, güzellik ve maddi konfor diyebiliriz. Retro dediğimizde ise; Venüs'ün temsil ettiği alanlarda çok da önemli kararlar almamakta fayda olduğunu bize hatırlatmaktadır. Maddi anlamda da yatırımlarınızla ilgili parasal birtakım kararlarınızda riskli dönem ve durumlar olduğunu, evlilik planları için doğru zaman olmadığını söyleyebiliriz. Gökyüzü bizlere; iş ortaklıkları, imzalar ve sözleşmeler için de bu tarih aralıklarına biraz dikkat etmeniz gerektiğinin uyarısını yapmaktadır.



Öğrenci iseniz yurt dışı ile ilgili bağlantılarınızda şanslısınız.



Mart aylarında ilişkileriniz ve evlilik anlamında da oldukça şanslı dönemlerdesiniz.

10 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Mars Retrosu, sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Fiziksel olarak kendinizi korumalısınız. Bağışıklık sisteminize de dikkat etmenizde fayda var.

21 Haziran-10 Ocak tarihlerindeki tutulmalar, girişimlerinizle ilgili yapmaya çalıştığınız şeylerle ilgili sonuç alma potansiyelinizin bir hayli yüksek olduğu tarihler olacak.

22 Mart-1 Temmuz tarihlerinde bir konu ile ilgili neticeye ulaşabilirsiniz. Otoritenizin artması ile büyümek, güçlenmek de olabilir veya bir işi sonlandırıp, yerine yeni bir yapılanma da tamamlanma da... Yaz ayları itibariyle çevrenizi genişletiyor, önemli başlangıçlar yapıyorsunuz. Biraz sabredin yeter ki. Dönüşüm sizi beklemekte. Geleceğe dair umutlu ve yenilikçi olun.


ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI

YARIN: BOĞA BURCU

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