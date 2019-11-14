ASLAN BURCU (23 Temmuz-22 Ağustos)
Bu yıl iş konusunda lider, yenilikçi, girişimci tavırlarınızla dikkatleri üzerinize topladınız. Hukuksal anlamda davalarınızı yılın ikinci döneminde olumlu bir şekilde sonuçlandırdınız. Sanatsal yetenekleriniz sayesinde sahne önü gibi işler, eğlence dünyası ile ilgili çeşitli programlarda kolaylıkla para kazandınız. Bu yıl terfi bekleyen siz sevgili Aslanlar güzel ve mutlu haberler aldınız. Bu yıl hemcinsleriniz sizi biraz kıskanmış olabilir. Ama 2020, sizin için neler gösteriyor?
20 KASIM'DA...
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