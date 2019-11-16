Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan kadın hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşırken. "Ben cumhuriyet kadınıyım, Pis tesettürlüler" diye bağırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Provokatörün dün yine Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda vatandaşlarla tartışıp, küfürler ettiği ortaya çıktı.



BEŞİKTAŞ'TA DA AYNI OLAY

Beşiktaş'ta ise geçen salı günü bir okulda öğretmenlik yapan başörtülü kadının, kaldırımda yürürken bir başka kadın tarafından yumruklu saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Polis, saldırganı arıyor.