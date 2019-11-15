Karaköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Olayın görgü tanıkları o anları anlattı.

Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek ifade veren görgü tanıklarından Serkan Salih, "Olay esnasında çalışma arkadaşımla birlikte müşterilerimizle ilgilenirken dışarıda bir ses duyduk. O sese yöneldiğimizde iki kardeşimizin bir hanımefendi tarafından darp edildiğini duyduk. Esnaf arkadaşlarımızla konuştuğumuzda kendisinin kılık kıyafetinden dolayı saldırdığını ve Cumhuriyete yakışmadığını ve bu tarz söylemlerinin olduğunu çevredekilerden duyduk. Şimdi de şahitliğimizi yapmaya, ifademizi vermeye geldik" dedi.

Saldırının yaşandığı yerde dükkanı bulunan Veysel Ekingen, "Olaya tam hakim olamadık, olsaydık müdahale ederdik" diyerek şunları söyledi:

"Kadın aşağılayıcı kelimeleri söyleyerek hızla uzaklaştı zaten oradan. Hakaret etti. Zaten bunların kayıtları var. Unkapanı'na sınava gidiyorlardı. Çok korktular, titrediler. Benim yanımda kaldılar. Onlarla muhabbet ettim ve sakinleştirmeye çalıştım. İkisi de çok ağladı."