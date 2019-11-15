İstanbul Karaköy'de bir kadın yolda yürüyen başörtülü iki genç kıza saldırdı. Yumruklu saldırının ardından genç kızlara hakaretler de yağdıran kadın içindeki tüm nefreti kustu. Saldırıya uğrayan genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın hakaretlerine devam etti.

Saldıran kadının yumruk attıktan sonra "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi.





"PİS MÜSLÜMANLAR SİZİN BURADA İŞİNİZ YOK"

Takvim.com.tr'nin ulaştığı, olay anında bölgede bulunan bir esnafın ifadeleri, saldırganın ne derece kin yüklü olduğunu gözler önüne serdi.



Takvim'e konuşan Süleyman Ekingen, olayı "Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Kadın o sırada başörtülü kızlara bir saldırı gerçekleştirmişti. Çok agresif tavırlar sergiliyordu. 'Pis Müslümanlar. Sizin burada işiniz yok' tarzında cümleler kurdu. Zaten sonrasında biz hemen bölge esnafları olarak olaya müdahale ettik. Açıkçası bu olay provokasyon da olabilir." sözleriyle özetledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada başörtülü kızlara destek mesajları atılırken, saldırgan kadına ve ona müdahale etmeyen vatandaşlara ise tepki gösterildi.

Karaköy'de başörtülü 2 genç kızın hedef alındığı olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.