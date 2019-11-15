Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mersin Vip firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alındı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İşte olay yerinden diğer kareler:







