28 Şubat zihniyeti İstanbul Karaköy'de hortladı. Kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan kadın başlarına vurup hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşırken. "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi.

Bu çirkin saldırıya ilişkin Takvim gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. İşte Kızıltaş'ın açıklamalarından satırbaşlar

Yapılan saldırıyı 'sözün bittiği yer' olarak tanımlayan Ekrem Kızıltaş saldırının akla, mantığa, insanlar arası münasebetlere uymadığını ifade etti.

KİMSENİN KİMSEYE GİYİM KONUSUNDA MÜDAHALE HAKKI YOKTUR

Kızıltaş, "Bu kişinin ciddi sağlık problemleri psikiyatrik problemleri olduğunu gösteren bir durum çünkü hiçbir şekilde bu ülkede dünyanın hiçbir yerinde kimsenin kimseye şöyle böyle giyiniyorsun bahanesiyle müdahale etme hakkı yoktur." İfadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMELİ

Saldırganın eninde sonunda kim olduğunun tespit edileceğini ifade eden Kızıltaş adli makamların da harekete geçeceğini belirtti. Hastalıklı bir tavır içinde saldırgan tutum sergileyen şahsın psikiyatr tedaviye de gönderilmesi gerektiğini söyleyen Kızıltaş, "Eğer hakikaten dışarda bulunması insanlara saldırma konusunda riskler taşıyorsa büyük ihtimal parmaklıkların ardında tedavi altına alınır gibi geliyor bana" şeklinde konuştu.