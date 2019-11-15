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  • 15.11.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 21:32

'de başörtülü kadınlara saldıran provokatör gözaltına alındı

İstanbul 'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren o provokatör gözaltına alndı. , "Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

İstanbul 'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan kadın başlarına vurup hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşırken. "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi.

O PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

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