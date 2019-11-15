İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan kadın başlarına vurup hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşırken. "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi.

O PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.