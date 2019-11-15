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  • 15.11.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 19:26

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , , , Karaman, ve çevrelerinde bu akşamdan itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar etkili olmak üzere , , Ankara, , Karaman, ve çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

GECE SAATLERİNE KADAR KUVVETLİ OLACAK
Yağışların özellikle bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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