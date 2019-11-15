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  • 15.11.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 21:39

Hükümetten 'deki çirkin saldırıya sert tepki

'de başörtülü kadınlara yapılan saldırı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak" dedi.

Hükümetten Karaköy'deki çirkin saldırıya sert tepki

'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan daha sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Selçuk, mesajında, "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı olayla ilgili Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren Gamze İnce, çıkışta gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

Öğrenci oldukları belirtilen İnce ve arkadaşı, yakınlarıyla bindikleri otomobille ayrıldı.

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