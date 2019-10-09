Atv'de nefesleri kesen yarışmanın ardından 1 milyon TL kazanan tıp fakültesi öğrencisi Arda Ayten'in, "Çok kitap isteyip alamamıştım" sözü üzerine D&R harekete geçti. Genel Müdür Mustafa Altındağ, Ayten kitap sponsoru olduklarını söyledi. Arda Ayten'e ister sınırsız kitap okuma çeki ve E-kitap okuyucusu e-kitap Kobo hediye eden Altındağ, "Arda kardeşimiz, fazla kitap okumayan gelecek nesile iyi bir örnek olacak" dedi.
Ayten de, "Ben yarışmaya daha fazla kitap almak için katılmıştım. Yılda 150 kitaptan 218'e çıkmıştım. Her yıl kitap okuma sayımı arttırıyordum. D&R ile daha da artacak" dedi.
D&R'A TEŞEKKÜR EDİYORUM
Arda Ayten, "Bu benim için 2. ikramiye oldu" dedi.
MUSTAFA KAYA
Ayten de, "Ben yarışmaya daha fazla kitap almak için katılmıştım. Yılda 150 kitaptan 218'e çıkmıştım. Her yıl kitap okuma sayımı arttırıyordum. D&R ile daha da artacak" dedi.
D&R'A TEŞEKKÜR EDİYORUM
Arda Ayten, "Bu benim için 2. ikramiye oldu" dedi.
MUSTAFA KAYA
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