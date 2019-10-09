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D&R 'e sınırsız kitap sponsoru oldu

"” yarışmasından bir milyon lira kazanan ’e bir güzel haber de D&R’dan geldi. Mağaza, “Çok kitap isteyip alamamıştım” diyen gence sınırsız kitap sponsoru oldu.

Arda’ya sınırsız kitap
Atv'de nefesleri kesen yarışmanın ardından 1 milyon TL kazanan tıp fakültesi öğrencisi 'in, "Çok kitap isteyip alamamıştım" sözü üzerine D&R harekete geçti. Genel Müdür Mustafa Altındağ, Ayten kitap sponsoru olduklarını söyledi. Arda Ayten'e ister sınırsız kitap okuma çeki ve E-kitap okuyucusu e-kitap Kobo hediye eden Altındağ, "Arda kardeşimiz, fazla kitap okumayan gelecek nesile iyi bir örnek olacak" dedi.

Ayten de, "Ben yarışmaya daha fazla kitap almak için katılmıştım. Yılda 150 kitaptan 218'e çıkmıştım. Her yıl kitap okuma sayımı arttırıyordum. D&R ile daha da artacak" dedi.



D&R'A TEŞEKKÜR EDİYORUM
Arda Ayten, "Bu benim için 2. ikramiye oldu" dedi.

MUSTAFA KAYA


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